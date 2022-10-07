Боррель заявил, что ОПЕК+ снизил добычу в ответ на предложение ввести потолок цен на нефть

Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало ответом на предложение Евросоюза ввести потолок цен на нее. Об этом в пятницу заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом неформального саммита в ЕС, который проходит сегодня в Праге. Его слова передали «РИА Новости».

«Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть», — сообщил Боррель.

Боррель также назвал энергетику главным геостратегическим вопросом сейчас. Он уточнил, что данный вопрос будет рассматриваться в ходе саммита.

5 сентября альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что решение направлено на стабилизацию нефтяного рынка.

«Те решения, которые были приняты, направлены на стабилизацию нефтяного рынка. Здесь речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы в том, чтобы рынки были стабильны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ОПЕК и ОПЕК+ являются теми структурами, которые «уже не раз подтвердили свое реноме».