Британские угольщики пересмотрели планы по закрытию шахт из-за цен на газ

Угольная компания Ffod-y-Fran продолжит добычу из-за роста цен на газ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Британская угледобывающая компания Ffod-y-Fran пересмотрела планы по закрытию шахт из-за роста цен на газ. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По информации телеканала, компания Ffod-y-Fran находится в южном Уэльсе. Она должна была прекратить добычу в сентябре, но представители компании заявили, что продолжат работать в течение еще трех лет.

В Ffod-y-Fran добавили, что спрос на уголь растет со стороны сталелитейных заводов.

«В настоящее время растет спрос на уголь со стороны сталелитейных заводов, поэтому необходимо пересмотреть планы по закрытию нашего производства», — пояснили представители компании.

Решение продолжить добычу угля вызвало негативную реакцию местных жителей, которые ранее неоднократно требовали закрыть портящие экологию предприятия.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу.

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