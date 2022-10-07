Британские угольщики пересмотрели планы по закрытию шахт из-за цен на газ

Британская угледобывающая компания Ffod-y-Fran пересмотрела планы по закрытию шахт из-за роста цен на газ. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По информации телеканала, компания Ffod-y-Fran находится в южном Уэльсе. Она должна была прекратить добычу в сентябре, но представители компании заявили, что продолжат работать в течение еще трех лет.

В Ffod-y-Fran добавили, что спрос на уголь растет со стороны сталелитейных заводов.

«В настоящее время растет спрос на уголь со стороны сталелитейных заводов, поэтому необходимо пересмотреть планы по закрытию нашего производства», — пояснили представители компании.

Решение продолжить добычу угля вызвало негативную реакцию местных жителей, которые ранее неоднократно требовали закрыть портящие экологию предприятия.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу.