Лавров сообщил, что Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике

РФ заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в сфере энергетики, в том числе в ядерной, рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной», — пояснил российский министр.

Лавров не уточнил, какие еще могут быть перспективы в сотрудничестве Москвы и Пекина.

В пятницу, 7 октября, Лавров принял участие в заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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