Bloomberg: введение потолка цен на газ в Европе лишь усугубит ее проблемы

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Bela Szandelszky/AP

Введение потолка цен на российский газ станет неверным ответом на энергетический кризис в Европе и только усугубит ее проблемы. Такое мнении высказал колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, на фоне энергокризиса европейские лидеры не могут просто сидеть и ждать — они чувствуют, что должны что-то сделать до начала зимы.

«На фоне всех сумасшедших цен вокруг нас наиболее возмутительными являются текущие тарифы на природный газ», — подчеркнул Клут.

По его мнению, то, к чему склоняются европейские политики, «вероятно, усугубит проблемы континента». Клут отмечает, что Еврокомиссия предлагает ограничить цены на газ, будучи под давлением большинства стран Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для получения электроэнергии.

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