IDFI: более 60 тысяч россиян открыли счета в банках Грузии с конца февраля

Более 60 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с конца февраля 2022 года по 31 августа. Об этом сообщается на сайте грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации).

«31 августа число активных владельцев счетов в коммерческих банках, являющихся гражданами России, превысило 60 тыс. человек», — говорится в исследовании.

На счетах россиян в Грузии к концу лета оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $670 млн). До начала конфликта на Украине эта сумма была на 1,2 млрд лари меньше. Таким образом, рост вложений к началу осени составил 170%.

При этом россияне предпочитают держать денежные средства в грузинских банках в американской валюте. На долю долларовых счетов пришлось 72% от суммарного числа открытых вкладов. Для сравнения, на рублевые счета — только 0,06%. Большая часть средств хранятся во вкладах до востребования (53%), 26% — в срочных, 21% лежит на текущих счетах, заключили в IDFI.

3 октября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что с конца сентября по начало октября границу России и Грузии в обоих направлениях пересекли около 70 тыс. человек. За неделю через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» пересечение госграницы в обоих направлениях осуществляли 19 649 единиц автотранспорта и 69 511 человек.