Глава Минсельхоза Патрушев: в 2022 году Россия соберет рекордный урожай зерна

По итогам 2022 года Россия соберет самый большой в своей истории урожай зерна объемом 150 млн тонн. Из них 100 млн тонн придется на сборы пшеницы, приводят слова главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Дмитрия Патрушева «Известия».

«Урожай зерна в этом году приблизится к 150 млн тонн, из которых сотня (млн тонн — «Газета.Ru») — пшеница», — заявил Патрушев на выставке «Золотая осень».

Предыдущий рекорд по сборам зерновых культур был зафиксирован в России по итогам 2017 года. Тогда аграриям удалось собрать 135,5 млн тонн зерна, включая 86 млн тонн пшеницы. Ожидаются также рекордные урожаи масличных, фруктов и тепличных овощей, есть перспективы роста по объемам мяса и молочной продукции.

Экспортный потенциал России по зерновым культурам оценивается более чем в 50 млн тонн за сезон. К концу декабря страна может поставить на внешние рынки агропродукции на общую сумму $40 млрд. Для сравнения, по итогам 2021 года этот показатель был на уровне $37 млрд.

3 октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что власти не планируют отменять экспортные пошлины на вывоз пшеницы. Данный механизм позволяет направлять на поддержку агро-промышленного комплекса страны «беспрецедентный объем средств».