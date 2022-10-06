Глава Минсельхоза Патрушев: в 2022 году Россия соберет рекордный урожай зерна

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По итогам 2022 года Россия соберет самый большой в своей истории урожай зерна объемом 150 млн тонн. Из них 100 млн тонн придется на сборы пшеницы, приводят слова главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Дмитрия Патрушева «Известия».

«Урожай зерна в этом году приблизится к 150 млн тонн, из которых сотня (млн тонн — «Газета.Ru») — пшеница», — заявил Патрушев на выставке «Золотая осень».

Предыдущий рекорд по сборам зерновых культур был зафиксирован в России по итогам 2017 года. Тогда аграриям удалось собрать 135,5 млн тонн зерна, включая 86 млн тонн пшеницы. Ожидаются также рекордные урожаи масличных, фруктов и тепличных овощей, есть перспективы роста по объемам мяса и молочной продукции.

Экспортный потенциал России по зерновым культурам оценивается более чем в 50 млн тонн за сезон. К концу декабря страна может поставить на внешние рынки агропродукции на общую сумму $40 млрд. Для сравнения, по итогам 2021 года этот показатель был на уровне $37 млрд.

3 октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что власти не планируют отменять экспортные пошлины на вывоз пшеницы. Данный механизм позволяет направлять на поддержку агро-промышленного комплекса страны «беспрецедентный объем средств».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть