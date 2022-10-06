Байден заявил, что разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением стран — участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Разочарование», — ответил он на вопрос о реакции Белого дома на решение ОПЕК+.

По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий и пока не принял решения.

Ранее в Белом доме заявили, что решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки демонстрирует, что организация солидарна с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что решение было принято в то время, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, и оно «окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода». При этом Жан-Пьер не стала давать прямой ответ на вопрос, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с этим шагом.