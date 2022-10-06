Новак: РФ ответит на введение потолка цен на нефть после изучения официального документа

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение Евросоюзом потолка цен на нефть после изучения официального документа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны увидеть бумагу для начала, что там написано. И потом юридически ее оценить, и [ответные действия — «Газета.Ru»] выработаем», — пояснил Новак.

Ранее Bloomberg писало, что Россия может сократить добычу нефти на целых 3 миллиона баррелей в день, если Европейский союз и США приступят к реализации плана по ограничению цен. Кевин Бук, управляющий директор исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, сказал, что Россия, возможно, не сразу найдет убедительный предлог для всех 3 миллионов баррелей в день.

Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который, по задумке европейских чиновников, должен усложнить функционирование российского оборонно-промышленного комплекса.