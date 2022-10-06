Новак: РФ ответит на введение потолка цен на нефть после изучения официального документа

close
100%
Depositphotos

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение Евросоюзом потолка цен на нефть после изучения официального документа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны увидеть бумагу для начала, что там написано. И потом юридически ее оценить, и [ответные действия — «Газета.Ru»] выработаем», — пояснил Новак.

Ранее Bloomberg писало, что Россия может сократить добычу нефти на целых 3 миллиона баррелей в день, если Европейский союз и США приступят к реализации плана по ограничению цен. Кевин Бук, управляющий директор исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, сказал, что Россия, возможно, не сразу найдет убедительный предлог для всех 3 миллионов баррелей в день.

Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который, по задумке европейских чиновников, должен усложнить функционирование российского оборонно-промышленного комплекса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть