Вице-премьер РФ Новак: «СП» не может работать из-за путаницы Запада в своих санкциях

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Danish Defence Command/Reuters

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что «Северный поток» не может работать, так как Запад запутался в своих санкциях». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Новака, именно санкционные ограничения привели к проблемам с возвратом турбин для газопровода. По его словам, западные коллеги запутались в своих ограничениях и юридических действиях, а также в последствиях.

«Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, которые связаны с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», — сказал Новак.

Вице-премьер призвал Запад разобраться и «вернуться к нормальной правовой базе юридической». Это, по его словам, «позволит работать нормально коммерческому проекту».

Ранее Александр Новак заявил, что расследование ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно будет считать объективным лишь с участием в нем российской стороны. Он отметил, что Дания и Швеция не допустили к расследованию представителей проекта Nord Stream, а также специалистов «Газпрома» и Ростехнадзора.

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