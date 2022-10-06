Песков заявил о недопуске России к расследованию диверсий на «Северных потоках»

Россия была уведомлена о том, что её не будут привлекать к международному расследованию диверсий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечает Life.ru.

«По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию», — сказал представитель Кремля, отметив, что такая позиция Запада вызывает сожаление.

В связи с этим Песков подчеркнул, что без РФ попросту невозможно провести какое-либо объективное расследование инцидентов на газопроводах.

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