MTV Uutiset: в Финляндии могут почти полностью отключить электроэнергию

Регулирование использования электроэнергии в Финляндии рискует закончиться полным её отсутствием в государстве. Такое мнение выразил профессор Университета Аалто Питер Лунд.

Эксперт рассказал, что из-за сокращения российского голубого топлива в Финляндии пытаются найти способы регулирования и использования резервов энергоресурсов.

Причём всё это делается для того, чтобы достичь баланса между потреблением и производством электричества.

Однако нарушение такого равновесия представляет опасные последствия для государства, цитирует публикацию Life.ru.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей электрической системы — полному отключению электроэнергии. По словам Лунда, тогда нигде в стране не будет электричества», — сказано в материале MTV Uutiset.

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