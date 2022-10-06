Песков: введение потолка цен на нефть навредит почти всем странам

Введение Западом потолка цен на нефть из России нанесёт вред практически всем государствам. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принятие таких решений способно оказать очень деструктивное влияние на будущие горизонты энергических рынков и навредить тем самым практически всем государствам», — цитирует Пескова Life.ru.
Очень многие страны, заметил представитель Кремля, понимают абсурдность подобных резких движений Евросоюза, которые подстрекаются Соединёнными Штатами.