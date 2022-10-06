Глава Франции Макрон: страна успешно переживет зиму при снижении энергопотребления на 10%

Если Франция сможет достичь плана по снижению потребления энергии на 10%, страна успешно переживет зиму. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с французским бизнесом, которую организовал инвестиционный банк Bpifrance. Об этом пишут «РИА Новости».

«Если вся нация сможет выполнить эту задачу, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму», — заявил Макрон.

По его словам, власти введут несколько простых механизмов, которые позволят сократить потребление энергии на 10% по сравнению с текущим потреблением.

«Мобилизация», как уточнил Макрон, является добровольной. Поправок в действующие законы не понадобится, добавил он.

Ранее Макрон заявил, что предстоящей зимой во Франции не ожидается каких-либо проблем с поставками газа.

Каких-либо других прогнозов, связанных с зимним периодом и готовностью Франции к морозам, Макрон не привел.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жителям Украины предстоит самая сложная зима в истории страны. Он обратил внимание, что цены на голубое топливо в Европе взлетели выше $3300 за 1 тыс. куб.