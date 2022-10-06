Президент Белоруссии Лукашенко запретил повышение цен в стране с 6 октября

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести в стране запрет на повышение цен. Свое решение он озвучил на совещании с экономическим блоком на тему инфляции, пишет «Белта».

«С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил Лукашенко.

Годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 17,6%. Потребительские цены в стране выросли на 1,1% по сравнению с маем, ранее сообщал Национальный статкомитет страны. В прошлом году инфляция в Белоруссии достигла 9,97%. Показатель превысил все оценки властей страны. Это самый высокий уровень инфляции, начиная с 2016 года, когда потребительские цены в республике выросли на 10,6%. Изначально правительство Белоруссии ставило целью инфляцию не более 5% в 2021 году. В 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.

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