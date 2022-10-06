Британия, Ирландия и ЕС возобновят переговоры о положениях Brexit по Северной Ирландии

Великобритания, Ирландия и Евросоюз 6 октября приступят к возобновлению переговоров, посвященных вопросу разрешения длительного спора о применении соглашения о Brexit для Северной Ирландии, передает Life.ru.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Ирландии Саймон Ковни. Об этом сообщает Euractiv.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Евросоюз выразил свою готовность идти на компромиссы и реагировать на обоснованные волнения, поступающие со стороны Северной Ирландии.

«Остается увидеть, готово ли новое британское правительство к компромиссам для того, чтобы достичь договоренности», — отметил Ковни.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что обозреватель Саймон Тисдалл объяснил, почему новый премьер-министр «тонущего» Соединенного Королевства Лиз Трасс может отправить государство «на обочину».

В качестве одного из аргументов эксперт назвал тот факт, что Трасс часто упоминает углубление союзов после Brexit. Тем не менее, ее действия демонстрируют не «глобальную Британию», которая «прокладывает путь», а одинокую страну «без друзей».

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