Россия и Бразилия на фоне санкций продолжат обсуждать проекты в энергетике

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что страны продолжат обсуждать проекты в энергетике, несмотря на санкции Запада.

«Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства», – цитирует его РИА «Новости».

«Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом», — приводит слова Лабецкого НСН.

Ранее Общественная служба новостей писала, что в Бразилию доставили первую партию дизельного топлива из России. Данной информацией поделился министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольф Сашида в своих социальных сетях.

«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива», – подчеркнул он, уточнив, что в октябре ожидаются новые грузы.