Россия и Бразилия на фоне санкций продолжат обсуждать проекты в энергетике

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что страны продолжат обсуждать проекты в энергетике, несмотря на санкции Запада.

«Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства», – цитирует его РИА «Новости».

«Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом», — приводит слова Лабецкого НСН.

Ранее Общественная служба новостей писала, что в Бразилию доставили первую партию дизельного топлива из России. Данной информацией поделился министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольф Сашида в своих социальных сетях.

«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива», – подчеркнул он, уточнив, что в октябре ожидаются новые грузы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть