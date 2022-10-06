Захарова заявила об ангажированной позиции секретариата ООН по референдумам и Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва считает ангажированной позицию секретариата Организации Объединенных Наций по референдумам и Украине. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Дипломат указала, что у генеральный секретарь ООН не может иметь «самостоятельную «позицию», тем более по территориальным вопросам».

«Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД», — отмечается в сообщении ведомства.

Захарова обратила внимание на то, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик «будто попытался оправдаться».

«Ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя», — считает она.

Ранее Мария Захарова заявила, что требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине является непристойным и аморальным.

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