Аналитик спрогнозировал срок появления альтернативной доллару валюты

Независимый финансовый аналитик Андрей Верников сообщил агентству «Прайм», что на создание валюты, которая может заменить доллар, уйдут десятилетия.

«С одной стороны, у многих [развивающихся] стран <…> большие долларовые долги, с другой стороны часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают», — отметил эксперт.

Он полагает, что способная заменить доллар валюта должна обладать историей минимум в несколько десятилетий. Даже евро, по его словам, пока не может стать альтернативой.

Усомнился Верников и в перспективах криптовалют заменить доллар из-за их волатильности.

Несколько дней назад аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов посоветовал россиянам диверсифицировать вложения в валюты, которые не подвержены инфраструктурным рискам.