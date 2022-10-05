Решетников раскритиковал прогноз Всемирного банка по снижению ВВП РФ

Решетников назвал излишне консервативным прогноз Всемирного банка по снижению ВВП РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал излишне консервативными прогнозы Всемирного банка (ВБ) по снижению ВВП России в 2022-2023 годам, передает ТАСС.

Он указал, что эти прогнозы не в полной мере учитывают приоритетные меры экономической политики, которые реализует правительство.

«Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки», — сказал министр на полях II Каспийского экономического форума.

В прогнозе, отметил Решетников, не учитываются решения, предусмотренные бюджетом, и приоритеты, над которыми правительство РФ сейчас работает. По его словам, прогноз же РФ, лежащий в основе бюджета, предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым реалиям, что позволит в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост.

«Наш прогноз по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе», — пояснил Решетников.

Накануне Всемирный банк опубликовал прогноз экономики России, Украины и ЕС на три года, в котором обозначил снижение ВВП на 4,5% в 2022 году и на 3,6% в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть