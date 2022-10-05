Единая свободная экономическая зона по аналогии с Крымом появится в новых регионах России

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будет создана единая свободная экономическая зона по аналогии с Крымом. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития России.

«Кроме того, планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого закона будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции.

Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию международных договоров с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России.

В этот же день глава государства назначил Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо врио глав четырех новых регионов РФ.