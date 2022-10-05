МИД: РФ обсуждает возобновление прямых рейсов с Вьетнамом, Таиландом, Индонезией и Мьянмой

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Global Look Press

Россия ведет переговоры с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой, Таиландом и другими странами АСЕАН о возобновлении между странами прямых авиасообщений. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, введенные против России санкции Запада препятствуют запуску авиасообщений с указанными странами.

«Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами», — сказал Ноздрев.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» с 30 октября запустит регулярные прямые рейсы на Пхукет.

В сентябре стало известно, что авиарейсы из России на Северный Кипр стартуют в ноябре 2022 года.

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