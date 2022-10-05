Сенатор Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы энергоресурсы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею «потолков» как таковую. Контрудар в ответ на удар», — рассказал Пушков.

Сенатор отметил, что теперь в энергетические войны втягиваются все новые страны.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон убеждает страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. В США уверены, что сокращение сейчас не отвечает потребностям текущей экономической ситуации.

Белый дом занимает эту позицию на фоне стремления президента США Джо Байдена добиться снижения цен на бензин в стране.

Официального подтверждения этой информации не было.