Всемирный банк: ВВП России снизится на 4,5% к концу 2022 года

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Уровень Валового внутреннего продукта (ВВП) России снизится к концу 2022 года на 4,5%. По итогам 2023-го экономика страны сократится на 3,6%, сообщается в обновленном прогнозе Всемирного банка.

«Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от международных санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени», — говорится в докладе финансовой организации.

Экономика России сможет вернуться к росту только в 2024 году. На спад ВВП в ближайшее время будет влиять ряд факторов. Среди ключевых — уход крупных зарубежных компаний с российского рынка, международные санкции, неопределенность перспектив развития, а также снижение реальных доходов населения, пришли к выводу аналитики Всемирного банка.

В то же время нефтяное эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти ослабит «все драйверы роста» российской экономики в следующем году. Санкции против Москвы также повлияют на состояние ВВП стран Европы и Центральной Азии, совокупный ВВП которых снизится в 2022 году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%, говорится в докладе Всемирного банка.

4 октября вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде заявила, что экономике Украины потребуется $349 млрд инвестиций для компенсации урона от конфликта с Россией. По итогам 2022 года экономика страны сократится примерно на 35% и перейдет к росту на 3,3% уже в 2023-м.

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