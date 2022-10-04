Глава Shell счел труднореализуемым ввод предельных цен на российскую нефть

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Предлагаемое западными странами введение предельной цены на импорт российской нефти будет трудно осуществить на практике. Слова главного исполнительного директора Shell Бена ван Бердена приводит Reuters.

«Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации. У вас не может быть рынка, который ведет себя таким образом, это нанесет ущерб значительной части общества», — заявил Ван Берден в ходе выступления на лондонской конференции Energy Intelligence Forum.

Вместо этого властям Евросоюза следует обложить налогами корпорации, чтобы помочь более слабым слоям общества противостоять резкому росту цен на энергоносители. Искусственное вмешательство в ценообразование извне приведет к негативным последствиям для глобального энергетического рынка, указал он.

«Правительства (западных стран — «Газета.Ru») должны сфокусироваться на помощи наиболее уязвимым группам граждан, особенно бедным домохозяйствам, вместо прямого вмешательства в рыночные механизмы», — заключил Ван Берден.

4 октября глава нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер предположил, что окончание коронавирусных локдаунов в Китае приведет к росту биржевых цен на нефть и опустошению стратегических запасов сырья из-за усиленного спроса со стороны азиатской страны.

При этом стоимость североморской марки Brent на лондонской бирже ICE уже поднялась выше $90 за баррель из-за опасений трейдеров касательно планов властей западных стран по вводу предельной стоимости на российское сырье.

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