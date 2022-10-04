Всемирный банк предрек спад экономики Украины на 35% по итогам года

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Efrem Lukatsky/AP

Ввод российских войск нанес украинской экономике ущерб, из-за которого ее объем сократится примерно на 35% по итогам 2022 года. Для восстановления докризисного уровня потребуются инвестиции в размере $349 млрд, приводит слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде издание ABC.

«Украина по-прежнему нуждается в огромной финансовой поддержке для проектов восстановления и реконструкции, поскольку конфликт (с Россией — «Газета.Ru») продолжает бессмысленно бушевать», — заявила Бьерде.

При этом размер требуемой финансовой помощи превысит в полтора раза размер экономики Украины в докризисный период, считают аналитики Всемирного банка (ВБ). В то же время нынешний прогноз по спаду улучшился по сравнению с июньскими расчетами финансовой организации — тогда предполагалось, что снижение составит 45,1% к концу декабря.

Рост экономики Украины на 3,3%, по оценкам ВБ, произойдет уже в 2023 году. В то же время экономика России будет сокращаться и в 2022-м (на 4,5%), и в 2023-м (на 3,6%).

21 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2022 года сократится на 2,9%. До этого аналитики ведомства предполагали, что спад к концу декабря составит 4,2%. При этом нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале текущего года.

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