В Совете Федерации захотели запретить импорт мяса в Россию

России следует создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса. Эти меры помогут поддержать производителей в отрасли, приводит слова сенатора от Белгородской области Евгения Савченко «Интерфакс».

«Предлагаю рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть возможность выделения Федеральному агентству по государственным резервам финансовых средств на возвратной основе для создания дополнительных государственных резервов мясных и мясорастительных консервированных продуктов с длительным сроком хранения в обычной температурной среде», — заявил Савченко.

По его словам, эта мера также позволит сократить «излишки» сырья на российском рынке, объемы которых составляют около 1 млн тонн мяса птицы и свинины.

«Во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около 1 млн тонн, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт», — пояснил сенатор.

Кроме того, данная мера позволит увеличить мощности предприятий по производству консервированной продукции и поможет создать механизм для регулирования цен на рынке мясной продукции, заключил Савченко.

2 октября исследователи из Университета Эксетера предложили дать свиньям и коровам волю ради восстановления природы и вкусного мяса. Домашний скот, по их мнению, может присутствовать в естественном ландшафте и быть частью экосистемы, в то же время внося свой вклад в сельскохозяйственное производство.