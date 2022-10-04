Генпрокурор РФ Краснов: Запад не скрывал свои действия по разрушению «Северных потоков»

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что западные страны после угроз уничтожить «Северные потоки» не особо скрывали своих действий по разрушению этой инфраструктуры. Об этом он сказал на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, пояснив, что в мире сейчас рушатся как архитектура международной безопасности, так и нормы права, передает РИА «Новости».

По мнению Краснова, политики и дипломаты западных стран все чаще придерживаются практики двойных стандартов.

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Полная шизофрения, причем массовая», — сказал он.

Ранее газета The New York Times писала, что что инциденты на трубопроводах системы «Северный поток» угрожают сломить решимость европейцев продолжать оказывать помощь Украине и ее армии. Кроме того, издание считает, что случившееся на российских газопроводах ослабит и поддержку ограничительных мер против России.

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