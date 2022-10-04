В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных

Минтруд РФ: кредитные каникулы для участников СВО даются на время мобилизации и 30 дней

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Замглавы Минтруда России Ольга Баталина заявила, что кредитные каникулы для участников специальной военной операции предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней. Об этом она сообщила в ходе брифинга в правительстве, передает РИА «Новости».

«Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы», — сказала Баталина.

Также она уточнила, что если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Он предполагает приостановку выплаты кредитов или уменьшение платежей на время службы, а также прекращение обязательств в случае гибели военнослужащего.

Совет Федерации 4 октября рассмотрит законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

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