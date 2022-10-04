В Минфине США заявили, что новые санкции G7 против нефти из РФ будут вводиться в три этапа

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Global Look Press

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на пресс-конференции в Женеве рассказал, что новые санкции G7 в отношении России, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Новые санкции в отношении Российской Федерации затронут нефть и нефтепродукты в три этапа», — сказал он.

По словам Харриса, санкции должны вступить в силу 5 декабря, они будут нацелены на российскую сырую нефть. Также он отметил, что после этого в Соединенных Штатах примут меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Представитель минфина США указал, что решение по цене в рамках введения потолка на стоимость российской нефти еще не принято в контексте новых санкций стран Большой семерки. Харрис пояснил, что лимит цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу и будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.

Ранее глава фракции Национального объединения в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что санкции, введенные Европейским союзом в отношении РФ, не оказывают никакого влияния на Россию, но наказывают французов.

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Санкции против России
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