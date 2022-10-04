NYT: атаки на «Северные потоки» угрожают подорвать решимость европейцев помогать Киеву

close
100%
Danish Defence Command/Reuters

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент в интервью газете The New York Times заявил, что инциденты на трубопроводах системы «Северный поток» угрожают сломить решимость европейцев продолжать оказывать помощь Украине.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем своим благополучием <…>. Люди винят санкции в высоких ценах на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — заявил он.

Кроме того, издание со ссылкой на аналитиков и официальных лиц, предполагает, что ЧП на «Северных потоках» ослабит и поддержку ограничительных мер против России.

Протестные настроения, как пишет NYT, из-за роста цен на энергоносители уже разгораются в разных странах Европы.

Утечка газа на «Северных потоках» произошла на прошлой неделе. Ситуацию удалось стабилизировать 3 октября. Причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. По одной из версий, разрушения наступили в результате диверсии.

Бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что мотив для подрыва газопроводов системы «Северный поток» был прежде всего у США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть