NYT: атаки на «Северные потоки» угрожают подорвать решимость европейцев помогать Киеву

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент в интервью газете The New York Times заявил, что инциденты на трубопроводах системы «Северный поток» угрожают сломить решимость европейцев продолжать оказывать помощь Украине.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем своим благополучием <…>. Люди винят санкции в высоких ценах на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — заявил он.

Кроме того, издание со ссылкой на аналитиков и официальных лиц, предполагает, что ЧП на «Северных потоках» ослабит и поддержку ограничительных мер против России.

Протестные настроения, как пишет NYT, из-за роста цен на энергоносители уже разгораются в разных странах Европы.

Утечка газа на «Северных потоках» произошла на прошлой неделе. Ситуацию удалось стабилизировать 3 октября. Причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. По одной из версий, разрушения наступили в результате диверсии.

Бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что мотив для подрыва газопроводов системы «Северный поток» был прежде всего у США.