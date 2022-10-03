«Домклик»: самый дешевый загородный дом в России стоит 397 тыс. рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Стоимость наиболее доступного объекта в России за пределами городов составила 397 тыс. руб. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Домклик».

«Самый дешевый загородный дом можно купить всего за 397 тыс. рублей. Речь идет о деревенском доме площадью 75 кв. м, расположенном на хуторе Еланский в Кумылженском районе Волгоградской области», — говорится в материале.

При этом частный дом дешевле 600 тыс. руб. можно купить только в трех регионах России. В топ-3 с самыми дешевыми загородным домами помимо Волгоградской области также вошли Челябинская со средней стоимостью за объект в 500 тыс. руб. и Омская (599 тыс. руб.).

26 июня аналитики федеральной компании «Этажи» представили статистические данные, согласно которым средняя стоимость загородных домов в России за год выросла на 23%. Больше всего загородное жилье подорожало в Краснодаре (+30,2%), Москве и Ростове-на-Дону (на 30,1%) и Новосибирск (+29,6%).

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