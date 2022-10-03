Правительство Британии отказалось снижать максимальную налоговую ставку для богатых на фоне кризиса

Правительство Великобритании отказалось от идеи отмены повышенной налоговой ставки 45% для лиц с доходами более £150 тыс. в год после критики в адрес властей. Слова министра финансов страны Квази Квартенг приводит BBC.

«Предложения (по отмене повышенной налоговой ставки для богатых граждан — «Газета.Ru»), объявленные всего 10 дней назад, стали серьезным отвлечением внимания от того, что было сильным пакетом, включая поддержку счетов за электроэнергию и снижение базовой ставки подоходного налога и корпоративного налога», — заявил Квартенг.

Решение было принято после того, как несколько депутатов-консерваторов раскритиковали план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Квартенг признал, что это было ошибкой на фоне разгорающегося в стране энергетического и финансового кризиса.

«Хватило смирения сказать, послушайте, мы ошиблись, и мы не собираемся продолжать отмену ставки. Мы поговорили вместе (с Трасс — «Газета.Ru»), я сказал, что это то, что намеревался сделать, и мы вместе решили, мы согласились, что не будем продолжать это курс», — заключил Квартенг.

3 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в парламенте Британии призвали вынести вотум недоверия премьер-министру Лиз Трасс. Инициатива пришла от Комитета 1922, в который входят рядовые депутаты от правящей Консервативной партии. Поводом стал предложенная Трасс программа по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов, включая отмену повышенной ставки для состоятельных британцев.