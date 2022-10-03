Обрушение акций Tesla совпало с постом Маска о плане по Украине

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Global Look Press

Акции Tesla, опустившиеся на 7% в понедельник на фоне публикации данных за третий квартал, продолжили падение после предложенных главой компании Илоном Маском условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Это следует из данных американской биржи NASDAQ.

Курс акций по состоянию на 20:31 мск опустился на 8,47%.

При этом в течение понедельника акции уже подешевели примерно на 7% после того, как производитель электромобилей опубликовал в воскресенье данные о производстве и поставках за третий квартал, которые не оправдали оценок аналитиков. Отмечалось, что компания столкнулась с проблемами роста показателей на своих новых заводах в Германии и Техасе, текучестью кадров и увеличением цен на товары в третьем квартале 2022 года.

Помимо этого, 3 октября глава Tesla Илон Маск перечислил в своем Twitter возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН, Крым должен остаться в России, а Украина должна остаться в нейтральном статусе.

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил на эти предложения американскому предпринимателю.

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