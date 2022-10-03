ООН: Украина заинтересована в продлении зерновой сделки

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Украина заинтересована в продлении сделки по экспорту зерна по Черному морю. Его слова приводит ТАСС.

Представитель ООН подчеркнул, что продление сделки является приоритетом для генерального секретаря организации. Он также выделил эффективность достигнутых договоренностей и их влияние на мировые цены на продовольствие.

«Нам ясно дали понять, что президент Украины и люди, с которыми мы ведем переговоры, продолжают поддерживать усилия генерального секретаря в этом направлении», — сказал Дюжаррик.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что практически весь хлеб с Украины идет в Европу, а в беднейшие страны — лишь 5%.