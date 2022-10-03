Президент Сербии Вучич предрек Центральной и Восточной Европе усиление экономического кризиса

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Johanna Geron/Reuters

Экономики стран Центральной и Восточной Европы могут столкнуться с усилением кризиса из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь природного газа. Слова президента Сербии Александра Вучича приводят РИА «Новости».

«В регионе (Центральной и Восточной Европе — «Газета.Ru») будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество», — заявил Вучич в ходе выступления на конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Вучича, на власти ряда европейских стран может лечь дополнительное финансовое бремя. Это будет связано с необходимостью оказания помощи пострадавшим от кризиса компаниям и предприятиям.

«Вопрос не только в том, будет ли у нас достаточно газа для домовладений. Скажем, что будет. А что будем делать с компаниями, кто будет платить эту цену? Если платит государство, откуда у нас такие деньги? Если платят компании, они не смогут выдержать», — заключил Вучич.

3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал помочь Сербии с газом за обеспечение транзита из России. Будапешт готов оказывать поддержку Белграду в течение следующих пяти-шести месяцев.

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