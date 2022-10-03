Рынок краудфандинга в России столкнулся с уходом кадров и сокращением инвестиций

Только начавший восстанавливаться рынок краудфандинга в России стал замедляться из-за оттока специалистов и снижения инвестиций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Сегмент краудлендинга лишился порядка 30% персонала, который по разным причинам покинул РФ. Если IT-специалисты рассчитывают на обещанное освобождение от мобилизации, то клиентские менеджеры и маркетологи массово уволились», — отметил один из источников издания.

Еще один собеседник издания указал, что одномоментно заменить специалистов, которые ушли, попросту невозможно. Кроме того, на рынке не так много хороших специалистов, которые разбираются в специфике рынка краудлендинга. В итоге, сложившаяся ситуация серьезно нарушает производственный процесс, поэтому отрасль потеряет в динамике развития на некоторое время.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что большинство компаний не хочет говорить об этом из-за болезненности темы, так как до сих пор нет четких критериев брони для финсектора от мобилизации. Все это отражается и на том, что снижается прирост клиентской базы и объем инвестирования. Однако ситуация на рынке может измениться в сторону положительной динамики уже к марту 2023 года.

В июле прошлого года идею коллективного инвестирования в проекты малого и среднего бизнеса решило поддержать правительство, выделив субсидии в 20 млн рублей. То есть будет задействован механизм краудинвестинга, при котором компания объявляет о своем новом проекте и занимает деньги на него на открытом финансовом рынке — через инвестплатформы. Власти понадеялись при помощи этого механизма разогреть рынок инвестирования.