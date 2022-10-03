Guardian: высокие процентные ставки для бедных стран могут спровоцировать долговой кризис

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Евгений Малолетка/AP

Опасения по поводу усугубления глобального долгового кризиса были подтверждены исследованиями, показывающими, что страны с низким уровнем доходов платят стремительно увеличивающиеся проценты по своим внешним займам. Об этом пишет The Guardian.

Анализ, проведенный группой кампании Debt Justice, показал, что, хотя процентные ставки росли для богатых и бедных стран с начала 2022 года, повышение было особенно серьезным для некоторых из наиболее уязвимых бедных стран.

В связи с тем, что на ежегодном собрании Всемирного банка, которое начнется 10 октября, важным пунктом в повестке дня является обсуждение долгового бремени, в Debt Justice заявили, что процентные ставки выросли в среднем на 5,7 процентных пункта для стран с низким доходом по сравнению с увеличением на 2 пункта в США.
Многие из 27 стран, предоставивших данные, столкнулись с гораздо более высокими процентными ставками, чем в среднем, во главе с кризисом на Украине, где стоимость новых заимствований выросла с 10,2 до 46% с начала 2022 года.

В Эфиопии и Замбии стоимость обслуживания долга увеличилась на 25 пунктов, если судить по доходности или процентной ставке по их облигациям в иностранной валюте. Процентные ставки для двух третей исследованных стран в настоящее время превышают 10%, что усугубляет долговые проблемы и делает почти невозможным получение займов у частных кредиторов, заявила группа кампании.
Хайди Чоу, исполнительный директор Debt Justice, сказала: «Многие страны уже сокращали основные расходы, чтобы справиться с долговым кризисом, прежде чем рост процентных ставок еще больше усугубил тревожную ситуацию».

«Такие страны, как Пакистан, также несут колоссальные расходы из-за масштабных разрушений, вызванных чрезвычайной климатической ситуацией. Нам срочно нужны механизмы для быстрого списания долгов нуждающимся странам, особенно кредиты под высокие проценты от частных кредиторов», — добавила Чоу.

Из 27 правительств с низким уровнем дохода, по облигациям в иностранной валюте которых доступна общедоступная информация, долговое правосудие обнаружило, что девять имеют доходность выше 20%: Сальвадор, Эфиопия, Гана, Мальдивы, Пакистан, Шри-Ланка, Тунис, Украина и Замбия; от 10 до 20%: Ангола, Камерун, Египет, Гондурас, Кения, Монголия, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Руанда и Таджикистан.

В дополнение к росту стоимости заимствований исследование показало, что погашение долга также удорожалось из-за роста доллара США, который укрепился в среднем на 14% по сравнению с 27 странами с низким уровнем дохода. Внешний долг, как правило, выражается в иностранной валюте (долларах).

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