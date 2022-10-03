Исследование: офисная одежда за год подорожала на 10-14%

Средние чеки на мужскую и женскую офисную одежду выросли на 14% и 10% соответственно с 1 по 20 сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из совместного исследования «Чек Индекс», ЮKassa и «Работа.ру». «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«С 1 по 20 сентября 2022 года средний чек за мужскую офисную одежду вырос на 14% по сравнению с таким же периодом 2021-го и составил 6 664 рубля. Средний чек за женскую деловую одежду увеличился на 10%, до 2 245 рублей», — говорится в исследовании.

По словам аналитиков «Чек Индекса», тенденция связана с тем, что все больше людей возвращаются к регулярной работе в офисах. При этом спрос на определенные категории позиций офисной одежды падает, добавили они.

«Например, снизился спрос на платья и туфли. Причин две – выбор в пользу более демократичного дресс-кода и уход из России некоторых зарубежных производителей одежды», — уточнили аналитики.

Аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» уточнили, что 45% россиян покупает одежду специально для офиса. Дресс-код есть у 58% граждан.

По данным ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney), на покупки одежды по цене 1-3 тыс. рублей пришлось 25% всех платежей за рассматриваемый период. В прошлом году – 28%. Сервис зафиксировал падение спроса и в премиум-сегменте.