Financial Times: в Европе спрогнозировали холодную зиму на фоне энергетического кризиса

close
100%
Global Look Press

Газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды утверждает, что страны Европы предстоящей зимой столкнутся с более низкими, чем обычно, температурами на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщаетТАСС.

По ожиданиям синоптиков, произойдет снижение количества осадков и ветров для выработки энергии.

FT отмечает, что такие прогнозы могут стать потенциальной проблемой для ряда государств ЕС, которым приходится сдерживать рост цен на энергоресурсы в свете отказа от российских углеводородов. Ситуация усугубляется еще и тем, что из-за рекордно высоких температур минувшим летом снизились объемы энергии, вырабатываемой на ветряных и гидроэлектростанциях.

Ранее стало известно, что возросшая зависимость Европы от США может в дальнейшем привести к «значительному дисбалансу» геополитической ситуации и стать «катастрофой» для всего мира.

До этого американское издание Politico писало, что страны Европы, граничащие с Россией, недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, что приводит к сокращению их запасов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть