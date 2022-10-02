Financial Times: в Европе спрогнозировали холодную зиму на фоне энергетического кризиса

Газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды утверждает, что страны Европы предстоящей зимой столкнутся с более низкими, чем обычно, температурами на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщаетТАСС.

По ожиданиям синоптиков, произойдет снижение количества осадков и ветров для выработки энергии.

FT отмечает, что такие прогнозы могут стать потенциальной проблемой для ряда государств ЕС, которым приходится сдерживать рост цен на энергоресурсы в свете отказа от российских углеводородов. Ситуация усугубляется еще и тем, что из-за рекордно высоких температур минувшим летом снизились объемы энергии, вырабатываемой на ветряных и гидроэлектростанциях.

Ранее стало известно, что возросшая зависимость Европы от США может в дальнейшем привести к «значительному дисбалансу» геополитической ситуации и стать «катастрофой» для всего мира.

До этого американское издание Politico писало, что страны Европы, граничащие с Россией, недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, что приводит к сокращению их запасов.