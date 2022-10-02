Global Times: заявление НАТО по ЧП на «Северных потоках» может усугубить конфликт с РФ

Заявление НАТО по ЧП на «Северных потоках» может продолжить эскалацию конфликта, считают авторы издания Global Times.

По их мнению, заявление НАТО об отсутствии ответственности за утечку газа «прозвучало слишком рано», так как виновные еще не установлены.

«Реакция блока указывает, что конфронтация между Россией и Западом может обостриться еще больше», — говорится в публикации.

Как отмечают эксперты издания, Россия приготовилась к большому противостоянию с США и Западом. На этом фоне саботаж газопровода «Северный поток» добавит еще больше неопределенности и повысит вероятность вооруженного конфликта между США и Россией, считает научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман не исключил проведения Германией собственного расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, произошедших в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию.