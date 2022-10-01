Минтуризма Чечни: в республике ожидают рост турпотока по итогам зимнего сезона на 45%

Чеченскую Республику посетят около 70 тыс. туристов в предстоящий зимний период, что на 45% выше прошлогодних показателей. Об этом заявил директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма Чеченской Республики Мед Атиев, написало агентство ТАСС.

«Мы ожидаем примерные цифры на зимний период в Чеченской Республике около 70 тыс. туристов с проживанием на территории Чеченской Республики. Это прирост на 40-45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Атиев.

По его словам, каждый год республику посещают на 35% больше туристов относительно прошлого года.

Накануне радиостанция Radio Sweden со ссылкой на результаты опроса телепроекта TV4 News сообщила, что пять из восьми партий парламента Швеции выступили за закрытие границ для российских туристов.

До этого в тот же день в посольстве Финляндии в Москве заявили, что страна вправе аннулировать на границе выданные ею туристические визы россиянам при отсутствии предпосылок для въезда в страну.

30 сентября министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Энгер Мель сказала, что при необходимости власти королевства могут закрыть границу для российских туристов.