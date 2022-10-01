«Газпром» объяснил остановку поставок российского газа в Италию

Компания «Газпром» заявила, что поставки российского газа в Италию через Австрию приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить транспортные номинации. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — говорится в сообщении.

Причиной в «Газпроме» также называют регулятивные изменения, которые прошли в Австрии в конце сентября.

Там также добавили, что компания совместно с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.

Ранее «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию.