Евродепутат заявила о росте цен на гранулы для отопления в Италии в три раза

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Стоимость пеллет для отопления в Италии выросла в три раза на фоне подорожания энергоносителей и ситуации на Украине. Об этом заявила член Европейского парламента от Италии Изабелла Товальери в своем обращении к Еврокомиссии, передает RT.

«В Италии расценки на древесные пеллеты выросли втрое с 2021 года, тогда как в остальных странах Европы они остались на стабильном уровне», — отметила Товальери.

По ее словам, такая разница в ценах внутри Евросоюза может создать сложности для потребителей во время энергокризиса. При этом производители гранул могут столкнуться с проблемами в производстве, так как сырье для пеллет поступало из России, Белоруссии и Украины. То есть могут возникнуть трудности в логистике и поставках.

Она также поинтересовалась, будет ли поддержка со стороны Еврокомиссии для производителей гранул, а также какие инструменты необходимо использовать, чтобы изменить разницу в ценах на пеллеты внутри Евросоюза.

6 сентября газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода сообщила, что Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив порядка 5,3 млрд кубометров топлива.

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