Премьер Британии Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса и вернуть Великобритании независимость, пишет Express.

Глава британского правительства поделилась, насколько сложной была ситуация, когда она заняла кресло премьер-министра.

«Люди в Соединенном Королевстве слышали, что их счета за электроэнергию могут достигать 6000 фунтов стерлингов и более <...> Я знаю, как это тяжело и как люди волновались, поэтому нам пришлось действовать. Если бы мы не активизировались, цена была бы немыслимой и непростительной. Бизнес бы разорился. Люди бы потеряли работу.», — сказала Трасс.

По словам премьер-министра, власти планируют сократить счета за электроэнергию для бизнеса почти вдвое в течение следующих шести месяцев. Также власти Британии планируют начать разработку газовых месторождений в Северном море и сделать акцент на ядерной энергетике.

«Мы ускоряем развитие всех источников отечественного производства энергии», — пояснила Трасс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Европа может навсегда покончить с зависимостью от энергоресурсов России.