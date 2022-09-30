Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него главу ЦБ Набиуллину

Великобритания расширила список санкций, направленных против России. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

В санкционный список попала глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

«Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом, так как Набиуллина получает выгоду от российского правительства или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство может ввести очередные санкции против России на фоне проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов. Трасс отметила, что британская сторона «никогда не признает» ЛНР и ДНР и другие новые регионы в составе РФ.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.