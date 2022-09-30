Лукашенко предрёк «эпопею обвинений» России в диверсии на «Северных потоках»

Уже совсем скоро Запад начнёт заваливать Россию обвинениями в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое развитие событий предрёк президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что это начнётся с наступлением холодов в странах Европы, которые зависят от российского газа.

«На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнётся эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала — свой газопровод — чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнёт замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата», — цитирует слова белорусского лидера Life.ru.