Австрия заявила о зависимости от российского газа

Австрия вплоть до настоящего времени находится в зависимости от поставок газа из Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала министр по делам энергетики Леоноре Гевесслер, передает Общественная служба новостей.

Политик подчеркнула, что на протяжении последних дней в Европейском союзе (ЕС) многочасовые обсуждения были сосредоточены на вопросе введения потолка цен на импортируемый из России газ.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день Австрия сохраняет зависимость от импорта природного газа, в частности поставляемого с территории России.

«Среди всех предложений я не увидела такого, про которое можно было бы уверенно сказать, что наши партнеры и впредь будут поставлять газ в Европу в достаточном объеме, если мы больше не будем платить требуемую цену», — цитирует Гевесслер ФАН.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть