Австрия заявила о зависимости от российского газа

Австрия вплоть до настоящего времени находится в зависимости от поставок газа из Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала министр по делам энергетики Леоноре Гевесслер, передает Общественная служба новостей.

Политик подчеркнула, что на протяжении последних дней в Европейском союзе (ЕС) многочасовые обсуждения были сосредоточены на вопросе введения потолка цен на импортируемый из России газ.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день Австрия сохраняет зависимость от импорта природного газа, в частности поставляемого с территории России.

«Среди всех предложений я не увидела такого, про которое можно было бы уверенно сказать, что наши партнеры и впредь будут поставлять газ в Европу в достаточном объеме, если мы больше не будем платить требуемую цену», — цитирует Гевесслер ФАН.