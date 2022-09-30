Европа может потратить миллиарды долларов на новые виды энергетики

Европейские государства могут потратить около 7,4 млрд долларов на геотермальное отопление, считают Аналитики Rystad Energy.

«Геотермальная энергия — это практически неограниченный источник стабильной энергии, который может сыграть решающую роль в обеспечении энергетической доступности и безопасности в ближайшие десятилетия», — цитирует старшего аналитика Rystad Energy Дэниела Холмедала ФАН.

По его словам, страны Европы уделяют все больше внимания альтернативным и более экологическим источникам энергии. Многие из них значительно дороже — в том числе и геотермальная энергетика. Во многом ее высокая стоимость формируется из-за сложностей с бурением скважин.