Песков сообщил, что отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не повлияет на газопровод

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Отзыв экспортной лицензии по причине новых санкций Евросоюза, о котором сообщал оператор газопровода «Турецкий поток», никак не сказывается на его работе, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, подача газа продолжается.

«Это не влияет на его функционирование, ток газа идет», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее оператор «Турецкого потока» информировал о досрочном отзыве экспортной лицензии компании на фоне новых санкций ЕС. Пояснялось, что новые ограничительные меры не влияют на поставки газа по газопроводу в Турцию и страны Европы. Еще организация направила заявку на возобновление действия лицензии.

Также известно, что конце лета Венгрия подписала договор с «Газпромом» о поставке по газопроводу еще по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта. Увеличенные объемы поставляются через южное направление (через Сербию).

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