Регулятор ФРГ: Германия не заменила газ из РФ и должна сократить его потребление на 20%

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия должна сократить потребление газа зимой на 20%, поскольку еще не заменила полностью поставки топлива из России. Об этом он рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Неважно, какой будет зима — теплой или холодной. Нам нужна экономия в минимум 20% во всех сферах. От этой цели мы в настоящий момент далеки», — сказал Мюллер.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация с газом в стране лучше, чем весной и летом. По словам Мюллера, Германия строит терминалы по приему сжиженного природного газа, ищет новых поставщиков, договорилась о продлении эксплуатации двух АЭС и почти заполнила газохранилища.

«Но этого недостаточно, чтобы заменить российский газ», — отметил глава немецкого регулятора.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране «крайне напряженной».