Регулятор ФРГ: Германия не заменила газ из РФ и должна сократить его потребление на 20%

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия должна сократить потребление газа зимой на 20%, поскольку еще не заменила полностью поставки топлива из России. Об этом он рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Неважно, какой будет зима — теплой или холодной. Нам нужна экономия в минимум 20% во всех сферах. От этой цели мы в настоящий момент далеки», — сказал Мюллер.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация с газом в стране лучше, чем весной и летом. По словам Мюллера, Германия строит терминалы по приему сжиженного природного газа, ищет новых поставщиков, договорилась о продлении эксплуатации двух АЭС и почти заполнила газохранилища.

«Но этого недостаточно, чтобы заменить российский газ», — отметил глава немецкого регулятора.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране «крайне напряженной».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть